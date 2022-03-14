Як пише Politeka.net, 19-та доба України захищають свою землю від російських окупаційних військ. Танцюрист Дмитро Дікусар через кілька днів після вторгнення Володимира Путіна в Україну вирішив поповнити ряди ЗСУ. Довгий час Дікусар не виходив на зв'язок, а сьогодні, 14 березня, зірка опублікував новий пост.
"Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися. Тому, якщо у цих виблядків було бажання знищити або налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони домоглися, готових брати в полон цих ... (ми не знали, їхали на вчення) стало значно менше…
Слава ВСУ!",- написав Дмитро.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Діма, молимося за вас і пишаємося вами! Без вас не буде нас...", "Бережи себе", " Скоро Перемога! Віримо в вас і в ЗСУ".
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