На своей странице в Instagram звезда поздравил украинцев с Днем Конституции, который отмечают 28 июня.
"Конституция раньше была для меня просто словом, безэмоциональным и бессодержательным. Что-то написанное в универе на доске на одной из пар. А потом я открыл ее и прочитал. Так должен сделать каждый украинец. Обязательно", - пишет звезда.
Клопотенко подчеркнул, что Конституция касается каждого из нас.
"Минимум: потому что там прописано ваше право на жизнь и свободу. Максимум: потому что невозможно жить в стране, критиковать или развивать ее, не зная правил, по которым она существует. А наша с вами задача сейчас - продолжать двигать страну. Чтобы делать армию сильнее. Чтобы те, кто нас защищают, вернулись в крутое государство, которое достойно их", — пояснил "Мастер Шеф".
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Евгений также призвал украинцев развиваться и не быть вне политики.
"Невозможно быть вне государства. Быть гражданином Украины означает быть ответственным за Украину. Потому что это дом и за ним надо ухаживать. А для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы развивались люди. Люди - это страна. По ссылке в профиле - Конституция. Даже если ранее читали, то сегодня можно перечитать еще раз и сверить координаты", — убежден Клопотенко.
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