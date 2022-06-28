Популярная блогерша и жены главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова сейчас проводит отдых вместе с маленьким сыном. Вдали от супруга девушка часто рассказывает о том, как проходят ее будни со Львом.

В этот раз она показала типичные будни мамы, когда ее ребенок капризничает и отказывается спать по положенному графику.

«Так выглядит ребенок, который не спит уже шестой час, потому что просто не хочет. А сейчас он веселый, а до этого были такие крики на пляже, что мы просто решили уйти.

Ибо наверное люди устали от 2 часовой истерики. Когда ребенок хочет и не хочет спать одновременно» - пишет Даша под подборкой кадров.

Также Даша выложила снимки из новой фотосессии с сыном на отдыхе за границей.

На новых фото счастливая Даша позирует на прогулке по улицам хорватского города Макарска, где сейчас отдыхает. На руках красотка держит маленького сына Льва, которому скоро исполнится годик.

В подписи к публикации Даша написала: "Всегда рядом, всегда вместе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото красотки, засыпая ее с сыном комплиментами.

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