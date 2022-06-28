Украинский певец Дмитрий Монатик, которого жестко критиковали, потому что он из-за полномасштабного вторжения рф в Украину решил остаться с семьей за границей, показал кадры со своими детьми и поздравил в Днем Конституции, который отмечают 28 июня.
На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором его сыновья Платон и Даниил читают стихотворение о мечте о мирной Украине.
"Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С днем Конституции!", — написал артист.
На публикацию отреагировало много знаменитостей: Сергей Бабкин, Маша Ефросинина, жена Юрия Ткача из "Квартал 95", ROXOLANA.
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Украинцы в комментариях отмечают, как сильно подросли дети Дмитрия Монатика и его жены Ирины, а также их внешнее сходство:
"Такие взрослые!☀️";
"Папины две маленькие копии";
"Так похожи, словно двойняшки";
"Маленькие красавчики";
"Какие они ангелочки";
"Они так похожи друг на друга"
"Как они подросли, молодцы";
"Какой глубокий смысл из детских уст!";
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук до слез растрогала украинцев новым обращением.
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