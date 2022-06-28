Популярный украинский телеведущий и интервьюер Слава Демин, который также известен как радиоведущий "Люкс ФМ", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен решил оригинально поздравить украинцев с государственным праздником Днем Конституции.

В своем микроблоге Слава запостил короткое видео, на котором показал мечту всех украинцев. На нем можно увидеть, как красиво полыхает кремль. И хотя это монтаж, но смотреть на это весьма приятно. Под конец ролика на фоне полыхающего кремля появляется изображение Виктора Павлика в вышиванке и звучит строчка из его песни: "Іще два тижні, і запалає".

В подписи к публикации Демин написал: "С Днем Конституции. Включите звук. Идея @lesia_nikituk. В главной роли @viktorpavlik". Пользователи не остались равнодушны к такому "горячему" поздравлению и принялись комментировать видео: "Дай Бог", "Моя мечта. Хочу, хочу, хочу", "Визуализация, прекрасно!", "Как хорошо", "Уже бы скорее", "Пусть сбудется", "Пусть это будут пророческие слова!", "Пусть сгорит дотла!", "Ну мне нравится, как оно горит", "Горите в аду, сволочи кацапские", "Это все наши мечты", "Было бы здорово!", "Это можно слушать вечно", "Надеюсь это пророческая песня", "Красиво горит".

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