Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, причем пара рассталась сразу после финала и девушка не стала этого скрывать. На пост-шоу она рассказала о своем решении и стала жить дальше.

Благодаря популярности в Инстаграм девушка даже попробовала себя в роли ведущей на музыкальном канале.

В этот раз Даша прокомментировала ситуацию с обстрелами оккупантов. Вчера они попали в ТРЦ в Кременчуге, где все еще выясняют количество жертв, а здание сгорело дотла.

«Видимо было мало? Выродки! Иногда мне кажется, что происходит это не с нами. Хочется заснуть и проснуться в жизни "до"».

Мы писали, сейчас многие интересуются жизнью Даши, спрашивают о личном, похудении и планах на будущее. Девушка начала постепенно рассказывать о себе снова и показала, как решила недавно отдохнуть и позволила себе расслабиться.

Даша показала несколько кадров, на которых успела понежиться на солнце:

«Удалось даже позагорать, но я только побелела, потому что смылся тростниковый загар» - написала Даша.

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