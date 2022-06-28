Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, причем пара рассталась сразу после финала и девушка не стала этого скрывать. На пост-шоу она рассказала о своем решении и стала жить дальше.
Благодаря популярности в Инстаграм девушка даже попробовала себя в роли ведущей на музыкальном канале.
В этот раз Даша прокомментировала ситуацию с обстрелами оккупантов. Вчера они попали в ТРЦ в Кременчуге, где все еще выясняют количество жертв, а здание сгорело дотла.
«Видимо было мало? Выродки! Иногда мне кажется, что происходит это не с нами. Хочется заснуть и проснуться в жизни "до"».
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Мы писали, сейчас многие интересуются жизнью Даши, спрашивают о личном, похудении и планах на будущее. Девушка начала постепенно рассказывать о себе снова и показала, как решила недавно отдохнуть и позволила себе расслабиться.
Даша показала несколько кадров, на которых успела понежиться на солнце:
«Удалось даже позагорать, но я только побелела, потому что смылся тростниковый загар» - написала Даша.
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