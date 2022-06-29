Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф. Звезда победила на шоу "Танці з зірками", а также была хореографом-постановщиком грузинской адаптации проекта. Звезда после начала войны находилась в Италии, но недавно решила вернуться в Украину. Не забывает Илона и об Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами с дочерью.

"Когда дочь в тренде, а мама в шоке", - подписала кадры Илона, где малышка танцевала перед камерой, пока Гвоздева стояла спиной к камере.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая классная", "Суперская девочка, есть в кого", "Красотка, такая уже подросшая", "У вас прекрасная девочка", "Вся в маму", "Какая красоточка. Ой, будут кавалеры страдать", "Ого, что происходит".

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