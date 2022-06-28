Известная телеведущая в который раз напомнила о своем проекте и обратилась к поклонникам за поддержкой.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая практическим с первых дней войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, поделилась в своем Instagram новыми подробностями о своем детище. Также звезда поблагодарила всех причастных к проекту волонтеров и призвала украинцев поддержать его.

В своем микроблоге Катя опубликовала собственное фото, на котором можно увидеть, как она изменилась за последние месяцы. Телезвезда выглядит очень женственно и скромно, уже без прежнего светского гламура и пафоса. Также Осадчая показала афишу, на которой сообщается, когда можно смотреть ее проект по телевизору.

В подписи к публикации Екатерина написала: "Несмотря на последние новости и вообще несмотря ни на что, мы не имеем права на отчаяние и на остановку! Наш @poshuk.znyklyh работает 24/7 я благодарна всем волонтерам, кто из бомбоубежищ, из коридоров из-за границы с детьми на шее, ищут, грузят списки, держат связку с волонтерами в городах, ищут полезную информацию! Благодарность телевизионному поиску в @snidanok и всей команде; мы ведь делаем большие результаты в поиске через экран телевизора. Спасибо всем, вы мои личные герои. Каждый ваш просмотр важен, ведь каждый из вас поисковик на своем месте".

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