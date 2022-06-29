Известная модель и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, и которая сейчас живет и учится за границей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз модель впечатлила кадрами из новой фотосессии, на которой появилась в необычном летнем образе.

На новых фотографиях Соня запечатлена в красивой светлой локации, она буквально дефилирует переде камерой во время съемки. Перед камерой красотка появилась в роскошном летнем костюме цвета апельсиновой газировки, как сама его назвала. Этот цвет очень к лицу девушке, а наряд только подчеркивает ее точенную фигуру. Волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Евдокименко написала: "Апельсиновая газировка". Поклонник не прошли мимо и тут же принялись комментировать фотографии модели, засыпая ее комплиментами: "Как ты можешь быть такой красивой?", "Великолепно выглядишь. Люблю этот оранжевый комплект", "Бог был в прекрасном настроении, когда создал такую сногсшибательную красавицу, как ты", "Красотка", "Этот вид великолепен".

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