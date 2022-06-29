Есть то, в чем она не сомневается ни на мгновение.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет свою страницу в сети Инстаграм. Там, она разговаривает на различные темы и делиться личными секретами. В этот раз девушка поделилась своими переживаниями.

Она призналась, что внутри у нее накопилось множество вопросов, на которые она не может дать ответов.

"Почему решаются вопросы с оружием в руках? Почему гибнут молодые и красивые люди? Почему мир не может остановить террористов? Почему я не могу помочь всем? Почему есть нелюди которые радуются ракетам, летящим в детей, и они ходят по миру?… Почему ракеты не заканчиваются? Почему небо не закроют уже 5-й месяц?", - спрашивает Кристина Горняк и не находит ответа.

Правда есть то, в чем она не сомневается ни на мгновение - Украина самая сильная страна.

"Народ наш - мечта каждой страны, но таких как мы, больше нет и не будет! Мы - уникальная нация!", - дополнила Кристина Горняк и опубликовала атмосферное черно-белое фото.

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука добавила в стильный образ нотку патриотизма.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука зарядила позитивом в смутное время, обратившись к украинцам.

Также Politeka писала, что жена Остапчука заявила, почему больше не желает переезжать из Киева.