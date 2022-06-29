Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет свою страницу в сети Инстаграм. Там, она разговаривает на различные темы и делиться личными секретами. В этот раз девушка поделилась своими переживаниями.
Она призналась, что внутри у нее накопилось множество вопросов, на которые она не может дать ответов.
"Почему решаются вопросы с оружием в руках? Почему гибнут молодые и красивые люди? Почему мир не может остановить террористов? Почему я не могу помочь всем? Почему есть нелюди которые радуются ракетам, летящим в детей, и они ходят по миру?… Почему ракеты не заканчиваются? Почему небо не закроют уже 5-й месяц?", - спрашивает Кристина Горняк и не находит ответа.
Правда есть то, в чем она не сомневается ни на мгновение - Украина самая сильная страна.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Число жертв удара по ТРЦ в Кременчуге неумолимо растет: пропавших без вести десятки
Скандалом обернулась трансляция с места ракетного удара в Кременчуге: "Позор, а еще больший позор, что..."
Игорь Кондратюк удивил ответом, где и как он сейчас зарабатывает: «У меня есть...»
Номинально Беларусь воюет с 24 февраля: выяснилось, почему Украина не может ответить на обстрелы
"Народ наш - мечта каждой страны, но таких как мы, больше нет и не будет! Мы - уникальная нация!", - дополнила Кристина Горняк и опубликовала атмосферное черно-белое фото.
Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука добавила в стильный образ нотку патриотизма.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука зарядила позитивом в смутное время, обратившись к украинцам.
Также Politeka писала, что жена Остапчука заявила, почему больше не желает переезжать из Киева.