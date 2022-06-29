Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич с начала вторжения рф в Украину, дает благотворительные концерты и собирает деньги для ВСУ. В этот раз артистка анонсировала в Инстаграм новое выступление, которое произойдет в Мукачево.

На концерте будут собирать деньги на авто для ВСУ. Певица призвала украинцев прийти и поддержать эту акцию, ведь это очень важно.

"Приходите, приезжайте, прилетайте! И берите с собой друзей. Это очень важно... Надеюсь в поезде будет кондиционер. Книги взяла, поэтому это означает, что хоть интересно будет ехать", - обратилась Злата Огневич к украинцам.

После этого певица опубликовала видео прямо из поезда "Киев-Мукачево" и призналась, что терпеть не может перемещение на них.

"Я должна вам признаться. Я терпеть не могу поезда. Причем эта нелюбовь с детства. Лучше самолет, авто, бусик, но не поезд. Лучше даже пешком. А поезд для меня настоящее испытание. Ты не можешь никуда выйти, это какое-то ограничение свободы. Не знаю, как это выдержать", - сделала признание Злата Огневич.

Напомним, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.

Как сообщала Politeka, Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной.

Также Politeka писала, что Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями.