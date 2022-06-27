Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка і переможниця шоу "Маска". Також Огневич була головною героїнею шоу" Холостячка", де вирішила спробувати знайти своє кохання. Але з переможцем Андрієм Задворним зірка розійшлася з його ініціативи. Зараз Огневич активно дає благодійні концерти на підтримку України, але не забуває і про соц.мережа. А цього разу Злата поділилася кадрами зі своїм батьком.
"Пара передає привітання", - написала Огневич.
"Вітаю всіх, бажаю здоров'я і довголіття", - сказав батько Злати.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Взаємно, батькові став років", "прекрасний тато і дочка у нього красуня", "О, який гарний тато у Злати".
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