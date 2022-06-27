Як пише Politeka.net, популярна співачка і героїня другого сезону «Холостячки» поділилася в своєму Instagram новими кадрами.

Напередодні Огневич вирушила в Карпати, де підкорила Говерлу. Співачка публікувала у себе кадри з поїздки, насолоджуючись невимовною красою Карпат. Після прогулянок по горах і єднання з природою її чекала дорога додому.

Як з'ясувалося, співачка поїхала потягом. При цьому Огневич записала кадри, на яких розповіла про умови транспортування.

"Їду і тихо радію, що світ поїздів без кондиціонера існує. Але десь в куточках тихо плачуть інші", - з гумором написала Злата. При цьому співачка явно розуміє, що її підхід до температурного режиму навряд чи підтримують інші люди.

"Але, якщо серйозно, поїзд без кондиціонера влітку-це просто пекельний треш!",- впевнено заявила Огневич.

Зазначимо, що після підкорення Говерли Огневич повідомила, що нарешті здійснила свою мрію. Вона також присвятила своє сходження героям з»Азовсталі".

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