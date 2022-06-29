Звезда дала откровенное интервью программе "Зірковий шлях". Передача была записана еще до войны, но вышла только сейчас.

Саливанчук признавалась, что в конфликтах с Божковым всегда делает шаг навстречу первой.

"Я сглаживаю. Я не знаю, как мне дальше идти гречку варить, когда я поссорилась с мужем. Я ему звоню, начинаю разбираться. Он говорит: "У меня нет времени" - "Нет, подожди, выслушай...". Ну и потом все равно сходимся к какому-то компромиссу", - рассказала артистка.

Выяснилось, что супруги иногда обращаются за помощью к психологу. Анна кичится, что она уже сама могла бы учить других, как быть примерной женой и мамой, мол, с теорией у нее все замечательно.

"На практике сдерживать свой темперамент очень-очень трудно. Столько мы наговорили друг другу, к сожалению, плохих слов. Потом миримся, все хорошо, все замечательно. Все наши друзья, те, кто рядом с нами, всегда нас называют "итальянская семейка", - признается жена продюсера "Квартал 95".

Напомним, мама ведущего Славы Демина подала на него в суд, выяснилась причина.

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко из "Дизель шоу" поразила кадрами с места трагедии.