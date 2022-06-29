Про це, як пише Politeka.net, розповів сам Дьомін. Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Дьомін розповідав, що в дитинстві мама піднімала на нього руку.

"Мене дуже сильно били. У мене були ноги червоні, такі, в крові іноді. Ременем били і шлангом від пральної машини", - розповідав Дьомін.

Коли Дьоміну було 17 років, жінка поїхала до Іспанії.

"Зараз у нас немає ніяких відносин. Ми не спілкуємося взагалі. У мої 17 років мама поїхала до Іспанії, вона там живе. Ми з нею тільки на телефонному зв'язку були і бачилися вперше років 5 тому" - зізнавався ведучий.

Тепер, як виявилося, жінка вирішила судитися через аліменти.

"З нею все добре, вона в Іспанії жила ще до війни. Мені здається, мама не може подавати в суд на сина, щоб отримувати аліменти... В Іспанії вона живе за щось. Так що працює, а просити аліменти в Україні. Дивно, тому над цим працює мій адвокат, - повідомив Слава в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Поведінка жінки здивувала і обурила українців. У соцмережах люди пишуть слова підтримки Дьоміну і називають те, що відбувається жахом.

"Бити дитину до крові - це потрібно зовсім не мати серця. Та й бити дитину беззахисну взагалі... Ніколи немає виправдання жодному насильству. Рідну маму не вибирають. А діти повинні жити в любові і щасті, які б не були обставини", "Боже, який жах. Це не не стороння людина, це ж мама. У мене в голові таке не вкладається", "Потвора а не мати. Було б все так погано, вона б не проживала в Іспанії, а таке зробити щодо власного сина - взагалі в голові не вкладається", - пишуть українці.

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