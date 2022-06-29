Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - Українська відома телеведуча. У знаменитості є 16-річна дочка Злата Мітчелл від британця Ніла. А після того як Оля вийшла заміж за Володимира Локотко, зірка народила ще двох дітей - сина Валерія, а також дочку Євдокію. Злата виросла справжньою красунею і зараз живе і вчиться в Лос-Анджелесі.

А після початку канікул стало відомо, що Злата вирушила до Туреччини, а після засвітилася зі своєю молодшою двоюрідною сестрою Габріель. Як можна зрозуміти, сімейство на відпочинку. Хоча Оля і її сестра Юля не поспішають хвалитися кадрами своєї відпустки.

А на нових кадрах в Тікток Злата показала себе сучасну, а після архівні кадри зі зйомок для відомого глянцю.

Фанати поставили сотні лайків і написали пару коментарів:

"Це та Злата, про яку я думаю", "Злата в Vogue".

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