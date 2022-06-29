На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кадри моменту влучання російської ракети в ТРЦ "Амстор" в Кременчуці, які раніше опублікував президент Володимир Зеленський.

"Весь світ бачить звірства росії і режима путіна. Весь світ... уся планета .... Вони - це велика смердюча могильна яма, в яку путін їх закопав разом їз собою. Земля їм бетоном.☠️", — написала Булітко.

Українці в коментарях до відео також не стримують гніву:

"Це просто жесть (, пряме попадання в ТЦ, які виродки";

"Так. Це бачить весь світ, а боремося ціною власних життів українців. І ніхто не може це зло, на жаль, поки що зупинити";

"Боже мій, що витворяють ці виродки";

"Всі бачать,окрім них самих,настільки застяні очі в орків!";

"Увесь світ бачить але ніхто не може зупинити це звірство. Одну країну увесь світ не може зупинити. Як це так може бути. Вже 5 місяців тільки зустрічі і розмови. А війна продовжується. Це виглядає так , ніби просто насміхаються. Ніякого результату не видно".

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