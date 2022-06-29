Юморист и его жена Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка растет артистичной, в своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.

На своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила новые эффектные фотографии. На кадрах дочь звезды "Квартал 95" позирует на подземном паркинге в маленьком черном топе и штанах цвета хаки. Девушка сделала яркий макияж, а также игривые косички.

Раньше Варя вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они бежали от полномасштабного вторжения рф, но, судя по геолокации, эти фото были сделаны уже в Киеве.

Девушка не подписала фото, а лишь поставила кокетливый смайлик 💋.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой дочери Евгения Кошевого:

"Какая краля";

"Вауваувау";

"Красавелла";

"Боже, какая ты идеальная...".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук честно рассказала о конфликтах с мужем.

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