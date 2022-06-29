Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог и почему нельзя их игнорировать. По словам телеведущей, звук сирены – это предупреждение, что нужно спокойно собраться и пойти в бомбоубежище. Она сама не пренебрегает этим правилом, и призывает украинцев тоже прятаться во время тревог. Об этом сообщается на странице "Нового канала" в Instagram.
"Больше меня беспокоит, как к этому относятся дети. У меня две племянницы, которым десять и четыре года. Несколько недель мы привыкали к тому, что им нужно правильно и честно объяснять происходящее. Звук сирены – это возможность спасти себя. Поэтому спим одетым, чтобы в любой момент быстро спуститься в укрытие. Призываю всех не игнорировать сигнал тревоги", - рассказала Никитюк.
Телезвезда также призналась, что они с семьей используют в качестве убежища гардероб родительского дома. Там они прячутся под стеной, а сверху – бетонное перекрытие и лестница. Также там есть необходимый запас воды и тревожный чемоданчик с документами и всем необходимым.
"Береги себя, даже если тебе кажется, что все хорошо. Сегодня, к сожалению, в Украине нет безопасных мест", - призывает Леся.
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