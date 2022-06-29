Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка нещодавно заявила, що розірвала співпрацю з продюсерським центром Потапа, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівний кадр, а в підписі до нього зворушила зверненням.

На новій фотографії Мішель відображена в красивій локації, мабуть кадр був зроблений на зйомках її нового кліпу. Перед камерою вона з'явилася в світлому вбранні з короткого топа і брюк, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андраде написала: "Останні події, які відбуваються в Україні – це просто жах! Київ, Кременчук, Харків, Миколаїв, Черкаси, Сєвєродонецьк – немає слів! Немає сил! Так хочеться, щоб все закінчилося якомога швидше, і ми побачилися знову в спокійній незалежній Україні! Слава по всій Землі!".

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