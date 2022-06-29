Відома модель і блогерка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, і яка зараз живе і навчається за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу модель вразила кадрами з нової фотосесії, на якій з'явилася в незвичайному літньому образі.

На нових фотографіях Соня відображена в красивій світлій локації, вона буквально дефілює переді камерою під час зйомки. Перед камерою красуня з'явилася в розкішному літньому костюмі кольору апельсинової газованої води, як сама його назвала. Цей колір дуже до лиця дівчині, а наряд тільки підкреслює її точену фігуру. Волосся моделі розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Євдокименко написала: "Апельсинова газована вода". Шанувальник не пройшли повз і тут же почали коментувати фотографії моделі, засинаючи її компліментами: "Як ти можеш бути такою красивою?", "Чудово виглядаєш. Люблю цей помаранчевий комплект", "Бог був у прекрасному настрої, коли створив таку карколомну красуню, як ти", "Красуня", "Цей вид чудовий".

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