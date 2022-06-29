Фото этой девочки облетело весь интернет, не оставила без внимания его и телеведущая.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, поделилась в своем Instagram жутким фото и рассказала историю 6-летней девочки из Очакова, которая погибла в результате российского ракетного удара.

Это фото облетело весь интернет, однако, соцсети его закрывают, как "потенциально неприемлемый контент". Посмотреть его можно на странице Кати. На фотографии маленькая девочка из Очакова, которая мирно спала, когда в ее дом прилетела российская ракета. Смотреть на этот снимок без слез невозможно.

Катя Осадчая рассказала, что погибшей девочке было всего 6 лет, в сентябре она могла бы пойти в школу. Она, как и все дети, о чем-то мечтала, играла со сверстниками. И в эту трагическую ночь мирно спала в своей кроватке, но российская ракета навсегда забрала ее жизнь.

"Это фото для всего мира, который пытается жить своей привычной жизнью, нет тех далеких украинцев и всех вас. Это ужасный несправедливый суд над нами всеми. Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Спи спокойно ангелочек, извини нас взрослых за этот ужасный мир", - написала Осадчая под фото.

Отметим, что эту же фотографию ранее опубликовал в своем Facebook Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. "Эта 6-летняя девочка мирно спала, когда утром решисты обстреляли Очаков. Ее тело обнаружили под завалами. Это фото должно быть везде. путин и рашисты должны ответить за каждую смерть невинного ребенка", - написал Кулеба.

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