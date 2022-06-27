Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, коли не співає, то спрямовує свій творчий початок у візуальне мистецтво. І у неї це досить непогано виходить. Співачка показала в Instagram, які картини пише.

Виявилося, що виконавиця занурюється в барвисте, образне мистецтво в ті дні, коли вільна від виступів на сцені і запису нових музичних композицій в студії. Олександра Зарицька влаштувала екскурсію по своєму будинку і показала, що стіни завішені картинами, які вона сама написала.

"Це все намальовано моїми ручками. Насправді це все допомагає мені впоратися зі стресом. Серйозно вам кажу, спробуйте теж", - закликала Олександра Зарицька.

Варто зазначити, що після нападу рф на Україну Олександра Зарицька переїхала на Закарпаття. Співачка допомагала волонтерам плести маскувальні сітки і займалися збором коштів для української армії, а потім вирушила давати благодійні концерти, щоб представити Україну і зібрати гроші для фондів.

Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька показала, чого вона втратила через окупантів.

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька за прикладом Нікітюк порадувала українців.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька звернулася до українців, полетівши в США.