Один із способів підкреслити силу і красу нашої нації звичайно одягнути вишиванку.

Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька дає один благодійний концерт за іншим. Вона часто носить вишиті сукні, які неймовірно йдуть яскравій артистці. В її колекції не один етнічний наряд, який вона надягає на виступи.

Виступаючи за кордоном, вона не зрадила собі і приміряла неймовірної краси сукню-вишиванку. Олександра Зарицька вибрала чорну вишиванку з контрастними ніжними вишитими великими квітами і об'ємними рукавами три чверті, текстильним поясом з ніжно-блакитними пензликами.

Солістка групи KAZKA доповнила свій етнічний наряд стильною зачіскою: зробила хвилясту укладку і заплела кілька кісок у обличчя. Вийшло по-особливому вишукано.

"Людина з великим серцем і чистою душею. Спасибі велике за концерт. Емоції і сльози ніколи не вдається стримати", - підписали кадри фанати співачки.

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