Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька дає один благодійний концерт за іншим. Зараз група знаходиться в Празі, де буде давати концерт, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.

Співачка поділилася пам'ятними спогадами про минулий концерт, який давала в Празі. В її пам'яті закарбувався один епізод, коли на сцену вибігла маленька дівчинка з жовто-блакитним прапорцем в руках, вона енергійно пританцьовувала і підспівувала. Дівчина показала пам'ятне відео.

"Ця маленька смілива дівчинка для мене - як символ нашої сильної країни і нашого майбутнього! Дуже хочеться вберегти нашу країну і наших дітей. Вони заслуговують мирного, безпечного життя. За ними - майбутнє!", - написала Олександра Зарицька.

Мета нового концерту - підтримати українських дітей, які постраждали від війни. Всі зібрані кошти будуть передані на придбання медичного обладнання та ліків для українських лікарень, в які потрапляють травмовані діти з найгарячіших точок.

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