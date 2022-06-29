Судья телевизионного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский не перестает удивлять и радовать украинцев новыми рецептами даже в такое страшное для всех время.

В этот раз, как пишет Politeka.net, Ярославский поделился оригинальным рецептом соленых сірников, которіе благодаря ингридиентам получаются с зеленым оттенком.

Так, для их приготовления понадобятся 300г творога, 1 яйцо, 100г петрушки, 100г шпината, соль, свежий тимьян, 35г овсяной муки, масло для жарки.

Примечательно, что при желании можно взять обычную муку, а вместо шпината – обычный укроп.

Творог, по словам Ярославского, необходимо хорошо отжать, а петрушку и шпинат помыть, удалив большие стебли. Саму зелень надо залить кипятком, а затем сразу вылить в сито и отжать.

«Бланшированием я снова удалил избыточную влагу из зелени. Хорошо измельчаю зелень вместе с яйцом в блендере; смешиваю в миске все ингредиенты - домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку; формирую шарики, на овсяной же муке формирую из них сырники», - рассказал Ярославский.

Затем сырники надо поджарить с каждой стороны на небольшом огне до румяной корочки. По словам Ярославского, затем он рекомендует накрыть их крышкой и поджарить с каждой стороны еще раз.

«Сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой. Мне кажется, что они будут очень вкусны еще и с лососем и сметаной. На этот рецепт в прошлом году меня вдохновила подруга, обожающая полезные завтраки», - признался судья «Мастер Шеф».

Подписчики с воодушевлением приняли этот рецепт от Ярославского. Некоторые отметили, что тут же решили их тоже приготовить.

«Какие красивые, конечно сделаем!», «Все есть, пошла творить. Спасибо!», «Какие красивые колобочки», «Прекрасная идея, такую вкуснотищу еще не пробовала!», - пишут в комментариях на страничке Ярославского.

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