Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський-відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер шеф". Зірка після початку війни активно зайнявся організацією благодійних вечорів, а також написанням книг про українську кухню. Також Ярославський веде блог в Instagram, де ділиться особистими кадрами і смачними рецептами.
Цей раз не став винятком, адже Володимир розповів рецепт спаржі.
"Спаржа!
Встигнути в останній вагон
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Сезон закінчується, але ви можете ще знайти на полицях ці гастрономічні смаколики!
Люди діляться на тих, хто обожнює спаржу і тих, хто не дуже розуміє навіщо це!
По-моєму-це звичайно щастя і дар природи.
Як чистити спаржу я вже показував раніше", - написав Володимир.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Рецепт соусу, будь ласка"," а біла спаржа там же готується?", "цікаво що в Нідерландах, Бельгії, цінується Біла спаржа, і саме більш товста дорожче за вартістю", "це шедевр. Запишіть будь ласка рецепт соусу".
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