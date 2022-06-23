Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський-відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер шеф". Зірка після початку війни активно зайнявся організацією благодійних вечорів, а також написанням книг про українську кухню. Також Ярославський веде блог в Instagram, де ділиться особистими кадрами і смачними рецептами.

Цей раз не став винятком, адже Володимир розповів рецепт спаржі.

"Спаржа!

Встигнути в останній вагон

Сезон закінчується, але ви можете ще знайти на полицях ці гастрономічні смаколики!

Люди діляться на тих, хто обожнює спаржу і тих, хто не дуже розуміє навіщо це!

По-моєму-це звичайно щастя і дар природи.

Як чистити спаржу я вже показував раніше", - написав Володимир.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Рецепт соусу, будь ласка"," а біла спаржа там же готується?", "цікаво що в Нідерландах, Бельгії, цінується Біла спаржа, і саме більш товста дорожче за вартістю", "це шедевр. Запишіть будь ласка рецепт соусу".

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