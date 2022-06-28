Як пише Politeka.net, Оля Мартиновська є відомим шеф-кухарем, а також суддею проекту "МастерШеф", вона часто ділиться рецептами в Instagram і розповідає про корисні страви. Після чергових обстрілів окупантів Ольга вирішила висловитися про підлість і цинічність російського народу.

"З усіх боків лізуть ці тварюки. Напевно, як і більшість (крім наших ЗСУ), я на емоційному дні. Ті терористи роблять все, щоб ми перестали вірити, знають по чому бити, на що тиснути.

Як би сильно я не трималася, але і у мене опускаються руки, не на довго, але все ж» - пише Мартиновська.

Після нічного обстрілу Києва Ольга також не змовчала.

"А вони пускають ракети. По дітях, по домівках, по життю. А хтось в Директі дає "слушні" поради: "не бажайте зла іншим, а то...». Ця схема вже давно не працює! Я готова різати їх без рукавичок! Думаю, у мене б навіть серце не здригнулося. Бо скоро не залишиться цього серця, ненавиджу!

І не здумайте говорити, що втомилися і треба взяти вихідний від новин або не постити про війну! А якщо ВСУ візьме собі пару вихідних?! Продовжуйте кричати, де б ви не були» - висловилася Ольга.

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