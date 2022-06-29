Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас активно занимается волонтерством, а также не забывает о своем блоге, который ведет в Инстаграм. В этот раз она решила ответить на вопросы пользователей в сети и поговорить с ними о личном.

В частности девушка призналась, что для нее очень важно утро, ведь можна посвятить его себе и тишине. За это время Кристина Горняк успевает сделать некоторые дела по дому и приготовить завтрак. К своему признанию она прибавила фото, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру. Девушка позировала в коротком розовом топе, который позволил увидеть ее стальной пресс, и шортиках с высокой талией.

Она также призналась, что всю жизнь ей говорят фразу: "такая худенькая, но такая сильная".

"Я не знаю, как так вышло, но чувствую себя действительно морально сильнее, но даже я сейчас морально разбитая. Сердце болит так, что капец", - дополнила Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука рассказала, что вгоняет ее в тоску и переживания.

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