Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас активно занимается волонтерством, а также не забывает о своем блоге, который ведет в Инстаграм. В этот раз она решила ответить на вопросы пользователей в сети и поговорить с ними о личном.
В частности девушка призналась, что для нее очень важно утро, ведь можна посвятить его себе и тишине. За это время Кристина Горняк успевает сделать некоторые дела по дому и приготовить завтрак. К своему признанию она прибавила фото, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру. Девушка позировала в коротком розовом топе, который позволил увидеть ее стальной пресс, и шортиках с высокой талией.
Она также призналась, что всю жизнь ей говорят фразу: "такая худенькая, но такая сильная".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Под Киевом взорвался мост, есть жертвы: первые подробности
Пленный оккупант признался, как спасали подбитую "Москву": "Это очень страшно"
Создание "ХНР" не выходит: рф мечтает воссоздать на юге Украины то, что было в 1917 году
Залужный сообщил, какие регионы Украины сейчас под наибольшей угрозой: "Ситуация очень сложная"
"Я не знаю, как так вышло, но чувствую себя действительно морально сильнее, но даже я сейчас морально разбитая. Сердце болит так, что капец", - дополнила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука рассказала, что вгоняет ее в тоску и переживания.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука заговорила о беспокойной ночи.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука жестко раскритиковала Прагу.