Є те, в чому вона не сумнівається ні на мить.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свою сторінку в мережі Instagram. Там, вона розмовляє на різні теми і ділитися особистими секретами. Цього разу дівчина поділилася своїми переживаннями.

Вона зізналася, що всередині у неї накопичилося безліч питань, на які вона не може дати відповідей.

"Чому вирішуються питання зі зброєю в руках? Чому гинуть молоді і красиві люди? Чому світ не може зупинити терористів? Чому я не можу допомогти всім? Чому є нелюди які радіють ракетам, що летять в дітей, і вони ходять по світу?... Чому ракети не закінчуються? Чому небо не закриють вже 5-й місяць?", - запитувати Христина Горняк і не знаходить відповіді.

Правда є те, в чому вона не сумнівається ні на мить - Україна найсильніша країна.

"Народ наш - мрія кожної країни, але таких як ми, більше немає і не буде! Ми - унікальна нація!", - доповнила Христина Горняк і опублікувала атмосферне чорно-біле фото.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука додала в стильний образ нотку патріотизму.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зарядила позитивом в смутний час, звернувшись до українців.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заявила, чому більше не бажає переїжджати з Києва.