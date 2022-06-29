Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свою сторінку в мережі Instagram. Там, вона розмовляє на різні теми і ділитися особистими секретами. Цього разу дівчина поділилася своїми переживаннями.
Вона зізналася, що всередині у неї накопичилося безліч питань, на які вона не може дати відповідей.
"Чому вирішуються питання зі зброєю в руках? Чому гинуть молоді і красиві люди? Чому світ не може зупинити терористів? Чому я не можу допомогти всім? Чому є нелюди які радіють ракетам, що летять в дітей, і вони ходять по світу?... Чому ракети не закінчуються? Чому небо не закриють вже 5-й місяць?", - запитувати Христина Горняк і не знаходить відповіді.
Правда є те, в чому вона не сумнівається ні на мить - Україна найсильніша країна.
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"Народ наш - мрія кожної країни, але таких як ми, більше немає і не буде! Ми - унікальна нація!", - доповнила Христина Горняк і опублікувала атмосферне чорно-біле фото.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука додала в стильний образ нотку патріотизму.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зарядила позитивом в смутний час, звернувшись до українців.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука заявила, чому більше не бажає переїжджати з Києва.