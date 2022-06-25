Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник стала популярна в Instagram після того, як оголосила про їхні стосунки. Активно розповідаючи про себе і про їхнє життя, Христині вдалося запам'ятатися і залучити свою аудиторію.

Зараз вона разом з чоловіком перебуває в Києві, а тому вирішила прокоментувати ситуацію - по наших землях було випущено 48 ракет, окупанти продовжують руйнувати будинки українців.

«Please STOP!!!!!! Я кожен день в шоці, але кожен день я в більшому і більшому шоці, як можна запускати стільки ракет, вбивати людей і думати, що це норма... будь ласка, не зупиняйтеся кричати на весь світ, що в Україні дуже жорстока війна!!!!Ми встоїмо! Боже, бережи наших захисників!!!!!! 💙 💛 дякую кожному!"- висловилася Христина.

В мережі також підтримали:

"Боже, прости нас і допоможи Україні! 💙 ; Б Боже, збережи Україну🥺 🙏 🏻; допоможи Боже нашим воїнам!; Я бачила як вона летіла у себе в місті 😈».

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристкою Христиною Гірник 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила в заміському комплексі під Києвом. За час торжества наречена змінила три наряди. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука додала в стильний образ нотку патріотизму.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зарядила позитивом в смутний час, звернувшись до українців.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заявила, чому більше не бажає переїжджати з Києва.