Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". У 2020 році Володимир розлучився з колишньою дружиною і відразу одружився на красуні Христині. Тепер дружина досить популярний блогер і активно веде сторінку в Instagram, де вирішила поділиться враженнями від Праги.

Як виявилося, Христині не сподобалися сервіс, кухня і безліч людей.

"Ви запитували, що мені не WOW в Празі", - написала Христина.

"Вона досить красива, але в центрі занадто багато людей, в кафе персонал працює так, ніби його змусили. Сервіс мені не ок, ми дуже українці балувані цим, бо у нас всі привітні і віялові, хочеться дякувати і залишати чайові... тут немає. Кухня-наша точно краще, а ще італійську дуже люблю. Якось мене не чіпляє емоційно і енергетично, напевно, просто не моє місто. Як то так", - написала Гірник.

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