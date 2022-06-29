Артистка на своей странице в Instagram сообщила, что вышло ее интервью для программы «Зірковий шлях», которое снимали еще в начале февраля. Оно должно было выйти 24.02.2022, но война сломала все планы.



"У нас получился откровенный разговор, в котором я поделилась своей мечтой,показала, как я готовлю, и рассказала о своем взрывном темпераменте. Сейчас, просматривая это интервью вместе с прекрасной Алиной Доротюк, я плакала, потому что тогда была так счастлива, мои глаза сияли от радости", — рассказала Саливанчук.

Актриса извинилась перед украинцами за русизмы, которые она употребляла в интервью, потому что тогда, к сожалению, семья разговаривала на русском языке.

Звезда подчеркнула, что наша жизнь не будет такой, как раньше.

"Наши ценности изменились! И то, что тогда казалось «проблемой», теперь вспоминаешь, как самый счастливый миг! Очень много мыслей и слез, душа разрывается", — признается жена продюсера "Квартал 95".

Поклонники в комментариях похвалили Анну за откровенность:

"Вы очень красивая, невероятно очаровательная. Восхищаюсь Вами)";

"Чрезвычайная женщина.Многое почерпнула из Вашего опыта".

Напомним, дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" покорила новым образом.

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко из "Дизель шоу" поразила кадрами с места трагедии.