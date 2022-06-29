Гуморист і його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їх старшій доньці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина росте артистичною, у своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" і "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.

На своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила нові ефектні світлини. На кадрах донька зірки "Квартал 95" позує на підземному паркінгу в маленькому чорному топі та штанях кольору хакі. Дівчина зробила яскравий макіяж, а також грайливі кіски.

Раніше Варя разом з мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували в селі Кранево в Болгарії, куди вони втекли від повномасштабного вторгнення рф, але, судячи з геолокації, ці фото були зроблені вже в Києві.

Дівчина не підписала фото, а лише поставила кокетливий смайлик 💋.

Шанувальники в коментарях захоплюються красою доньки Євгена Кошового:

"Яка краля";

"Вауваувау😍";

"Красавелла";

"Боже, яка ти ідеальна...".

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