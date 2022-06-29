Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала своей коллеге Маше Ефросининой в ее YouTube-проекте "Экзамен", что начало войны в Украине стал для нее сильным стрессом и она потеряла аппетит.

"На меня так повлияли все эти события. Когда мы открыли убежище, начали заезжать вынужденные переселенцы, люди, которые делятся историями, вывозится зерно и все наше украинское. Когда люди сидят под завалами и я понимаю, что у них заканчиваются продукты, я осознанно начала голодать. Хотела есть, но не давала себя. Чувствовала какую-то вину, когда ела", — призналась Леся Никитюк.

Никитюк добавила, что максимально разделяет с людьми весь этот ужас, что творится из-за российских оккупантов на нашей земле.

"У тебя чувство вины из-за всего. Такая ситуация была. Немного проработала ее с психологом, потом начали давать полезные советы и в новостях, и в Telegram-каналах… Я поняла, что я не одна, что мы не можем и не имеем права сдаваться", - пояснила Леся Никитюк и добавила, что каждый должен делать все, что в их силах ради скорейшей победы.

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

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