Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог і чому не можна їх ігнорувати. За словами телеведучої, звук сирени - це попередження, що потрібно спокійно зібратися і піти в бомбосховище. Вона сама не нехтує цим правилом, і закликає українців теж ховатися під час тривог. Про це повідомляється на сторінці "Нового каналу" в Instagram.

"Найбільше мене турбує, як до цього ставляться діти. У мене дві племінниці, яким десять і чотири роки. Кілька тижнів ми звикали до того, що їм потрібно правильно і чесно пояснювати те, що відбувається. Звук сирени - це можливість врятувати себе. Тому спимо одягненим, щоб в будь-який момент швидко спуститися в укриття. Закликаю всіх не ігнорувати сигнал тривоги", - розповіла Нікітюк.

Телезірка також зізналася, що вони з сім'єю використовують в якості притулку гардероб батьківського дому. Там вони ховаються під стіною, а зверху – бетонне перекриття і сходи. Також там є необхідний запас води і тривожний чемоданчик з документами і всім необхідним.

"Бережи себе, навіть якщо тобі здається, що все добре. Сьогодні, на жаль, в Україні немає безпечних місць", - закликає Леся.

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