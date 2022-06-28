Популярна українська телеведуча, блогерка та інфлюенсер Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні і почала активно допомагати волонтерам, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу у своїх сторіс телезірка розповіла про посилку, яку отримала від шанувальниці з Іспанії.
За словами Лесі, деякий час тому їй написала підписниця з Іспанії і сказала, що хоче "передати привіт" і відправити невелику посилку, щоб тут в Україні влаштували невелику сієсту для людей у притулку. Тепер телеведуча забрала цю посилку і показала її розпакування.
"У мене немає слів, просто немає сов. Подивіться, скільки всього. Тут і іспанські закрутки, тут і тунець-у великих банках і його тут дуже багато, оливки, ковбаси, дітям солодощі", - розповідає Нікітюк за кадром, демонструючи вміст упаковки.
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Також Леся показала дівчину на ім'я Марічка, яка і прислала такий Гостинець в Україну. Ну і звичайно телезірка особисто подякувала прихильниці за таку посилку.
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