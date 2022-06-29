Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая не так давно начала сольную карьеру. Артистка ведет социальные сети, где рассказывает о жизни и удивляет различными кадрами.

В этот раз Слава в Инстаграм изумила мастерством растяжки. Как правило, Каминская любит подшутить над поклонниками и часто показывает им провокативные кадры.

«Когда тебе говорят, что ты что-то не сможешь 🤣 Я? Ага 🤣» - пишет Слава под кадрами со шпагатом.

В сети сразу ответили: «Славентий, а колесо можешь? 🤣👍; Харооош)); 😍талант в усьому дівчина чарівниця 🌸❤️; 👍🏾 красотка; Вооооот это поворот!; Молодец красотка ❤️».

Ранее Каминская, которая сначала войны вместе с детьми уехала из Украины, как и многие звезды высказалась после страшной трагедии в Кременчуге.

Как известно, 27 июня российская армия двумя ракетами нанесла удар в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине, где было много мирных жителей.

"Это какой-то еба.ый пи.дец. Я не понимаю. Как? У Вас же, с.ки, тоже есть семьи – дети, родители. Как же так? Я многого не могу понять и видимо никогда не пойму… Теракт, после снова теракт, после снова… Норд-Ост, Беслан, Волгодонск. Мы ведь сопереживали и помогали, чем могли. Мы поддерживали вас, а вы? Куда вы целитесь? Зачем?", - написала Слава.

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