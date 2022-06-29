Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала своей коллеге Маше Ефросининой в ее YouTube-проекте "Экзамен", что у нее было много планов и 2022 год должен был стать особенным.

"Мне пришлось отказаться от своих планов относительно карьеры на 2022 год, в которой планировались нереальные, классные изменения как для меня, так и для зрителей — меня должны были увидеть в роли героини сериала" — призналась звезда украинского ТВ.

Кроме того, знаменитость имела планы на личную жизнь, которые разрушило вторжение рф на территорию Украины. Телеведущая добавила, что семейная жизнь пострадала не меньше карьеры — это касается и планов на недвижимость.

"Пришлось отказаться от планов на семейную жизнь. Именно в этом году хотела найти баланс и научиться совмещать работу и личную жизнь, которой нужно уделять больше внимания. Раньше я постоянно находилась на съемках, у меня было по 150-200 съемочных дней в году. Отказываюсь и от покупки собственного дома, ремонта", — призналась Леся Никитюк.

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