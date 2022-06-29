Легендарный украинский артист Павел Зибров побывал на спектакле Натальи Могилевской и поделился своими эмоциями. Как известно, ранее певица анонсировала премьеру своего моноспектакля в Киеве, и на нем побывал Зибров. По его словам, никто в зале не остался равнодушным от этого представления.

Фото и видео с этого спектакля Павел Зибров опубликовал на своей странице в Instagram. Так, на некоторых фото можно увидеть Павла вместе c Наташей, видимо, после выступления. Также артист выложил видео с фрагментами спектакля Могилевской.

В подписи к публикации Зибров поделился своими впечатлениями, и судя по его посту, он был впечатлен до глубины души. По словам певца, не было в зале людей, которые бы осталась равнодушны, как и он сам. Так что он расхвалил Наталью за ее моноспектакль.

"Вчера на несколько часов ушли в невероятную атмосферу. Моноспектакль "Я дома" с участием Наталки Могилевской был глоток свежего воздуха, спектакль в котором раскрылся весь спектр эмоций, которые испытывает каждый человек сейчас – ненависть, злость, боль, уныние, разочарование, вера и любовь. Наташа, ты настолько эмпатична, в тебе столько энергии, творческого порыва. В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез, сколь глубоко ты заглянула в душу каждого. Я поздравляю тебя с дебютом и уверен, что в конце этого моноспектакля мы скоро услышим песню нашей Победы", - написал Зибров.

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