Артист показал, как встретили его в польской столице и обратился к полякам с благодарностью.

Популярный украинский исполнитель Святослав Вакарчук вместе со своей группой "Океан Эльзы" собрал десятитысячный зал зрителей на концерте в Варшаве. Кадры с благотворительного концерта опубликовали на странице коллектива в Instagram.

На фото и видео с концерта можно увидеть, как тепло встретили "Океан Эльзы" и Вакарчука. На одном из видео музыкант стоит на сцене с поднятыми руками, а весь многотысячный зал машет с ним в унисон, демонстрируя невероятное единение.

В подписи к публикации от имени группы написали: "Вчера была та встреча с вами, когда всех слов мало, чтобы рассказать, поблагодарить… Дорогая Варшава, невероятная Польша, спасибо, за все, что вы сделали и делаете для Украины, за то, что вместе с нами разделяете нашу боль, за то, что нашу веру и решимость подпитываете своей энергией, за то, что чтите наших защитников, называя их часовыми мира и цивилизации".

Также там сообщается, что на благотворительный концерт в поддержку Украины в Варшаве собралось около 10 тысяч зрителей. А все средства от проданных билетов на этот концерт направят на помощь пострадавшим за время российского вторжения детям, а также украинским защитникам.

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