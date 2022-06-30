Популярная украинская блогерша и победительница "Холостяка" Даша Ульянова, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз очаровательная красотка поделилась кадрами с новой стильной фотосессии.

На новых снимках Даша запечатлена на прогулке в Киеве, она игриво позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в модных светлых джинсах, черной футболке с принтом и белоснежных кроссах. Завершает образ девушки брендовая синяя сумочка. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая блогершу комплиментами. "Очень хорошая", "Красавица", "Даша, сияете от счастья! Точно замуж собираетесь", "Моя красивая", "Красотка", "Очень крутые и яркие фото. Вы красавица", "Какая хорошенькая", "Как всегда, прекрасная", "Какая же ты красивая и женственная, пример для подражания", - пишут фанаты.

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