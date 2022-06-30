Как пишет Politeka.net, героиня первого сезона шоу «Холостячка» в своих Сториз высказалась на тему новой реальности, в которой люди не могут продолжать оставаться «нейтральными».
«Больше невозможно сидеть на двух стульях или показывать только одну свою красивую часть…людей вывернуло наружу всем, что было у них внутри. В моем окружении тоже оказались люди, которых мне казалось я очень хорошо знала, которым доверяла, но к сожалению…», - призналась актриса.
Она призналась, что для нее такое поведение близких людей стало болезненным ударом.
«Были те, кто просто молчал, для меня это стало ударом под дых…но я не имею права осуждать тех, кого захлестнул страх…никто не знает, как бы сам поступил. Но в моем окружении оказались и те, кто просто оправдал действия #russiaisaterroriststate. Оправдал убийство украинцев. Это было так больно, неожиданно, отревзляюще…Такая прививка от наивности», - откровенно рассказала поклонникам актриса.
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Она не стала уточнять, о ком из своего окружения говорит.
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