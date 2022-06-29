Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем и уже закрутила роман с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась полезными советами по медитации.
В своем микроблоге Надя опубликовала очаровательное фото с одной из своих довоенных фэшн-съемок, а также добавила картинки со структурированной информацией и советами по медитации. По словам артистки, она сама медитирует, и очень надеется, что ее советы кому-то тоже пригодятся.
"Я знаю, что всем очень тяжело… Наверное, вы уже устали от всевозможных мотивационных постов, но я хочу поделиться тем, что действительно помогает лично мне – это медитация. Спросила у Жени перечень советов, которые, надеюсь, для кого-то будут полезны. Листайте карусель", - подписала пост Дорофеева.
Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Нади: "Спасибо за психологическую поддержку", "Спасибо за все, что ты делаешь", "Спасибо за все, ты очень многое сделала", "Спасибо за то, что ты делаешь", "Надя, ты молодец!", "Благодарю тебя за поддержку и советы", "Ты очень помогаешь психологически", "Спасибо, очень помогает".
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