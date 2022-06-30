Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк стала активно вести социальные сети после вторжения рф на наши земли. Причем выбрала звезда другой акцент - новости, события и помощь украинцам. Об этом Леся рассказала своей коллеге Маше Ефросининой в новом интервью.

По словам Маши Ефросининой, Лесе удалось ее впечатлить, ведь она выглядит совершенно не такой, как на экранах. И свои переживания Никитюк больше не скрывает.

«Самая народная Леся Ивановна @lesia_nikituk стала для меня открытием во время нашего интервью в #Экзамен несколько лет назад. А сблизились мы по-настоящему, должно быть, в войну…» - написала Ефросинина.

Она подметила, что у нее всегда вызывало удивление, как Леся скрывает свои состояния отчаяния. На что Никитюк подметила – она создает хорошее настроение для публики, ведь это доставляет ей удовольствие.

Но сейчас Леся ничего не прячет, откровенно признается, что это должен быть у нее год абсолютного взлета карьеры, что много плачет из-за истории людей, которым предоставила убежище.

В сети также поддержали общение артисток: Мария, ваша украинская прекрасна и изысканна. Пожалуйста, не останавливайтесь!🇺🇦🙏🏻; Спасибо, за интервью на украинском💛💙; Леся настоящая народная Героиня!💪❤️🇺🇦 И Вы, Маша, тоже!🙌🤗❤️Украина будет сверху, даже мы херсонцы это знаем!; На украинском языке! Маша, какая ты молодец!».

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк впечатлила вокалом мамы, неожиданные кадры.