Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк прекрасно выглядит и может похвастаться стройной подтянутой фигурой. На новых кадрах в своем Instagram-Сториз артистка показала расслабленное утро.
На кадрах Кристина Горняк вышла со спальни и появилась на кухне, налила себе воды, потянула спину, сделала пучок и присела на диван листая книгу. Она запечатлена в простом топе и шортах патриотических оттенков, без грамма макияжа на лице и с растрепанными волосами. Вышел образ милашки с ноткой патриотизма.
"Сегодня у меня было два подьема. Потому я выспалась достаточно, можна начинать свой день", - подписала кадры девушка.
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Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена Остапчука рассказала, что вгоняет ее в тоску и переживания.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука заговорила о беспокойной ночи.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука жестко раскритиковала Прагу.