Как пишет Politeka.net, героиня первого сезона шоу «Холостячка» на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о важном для себя решении. Артистка рассказала, что впервые за 2,5 месяца возвращается домой.

«Мне очень радостно и одновременно тревожно. Угадаете, что происходит? Да, я еду домой! Я не была в Киеве уже 2,5 месяца, и я очень скучаю.

Скажу честно, у меня есть неотложные дела и я правда пока не агитирую возвращаться, потому что все-таки считаю, что это опасно. Ведь Киев – это город, в котором я прожила так много счастливых моментов и от того, что кто-то забрал у меня возможность быть там и далее, очень грустно» - рассказала Мишина.

Также в своих Сториз Ксения высказалась на тему новой реальности, в которой люди не могут продолжать оставаться «нейтральными».

«Больше невозможно сидеть на двух стульях или показывать только одну свою красивую часть…людей вывернуло наружу всем, что было у них внутри. В моем окружении тоже оказались люди, которых мне казалось я очень хорошо знала, которым доверяла, но к сожалению…», - призналась актриса.

Она призналась, что для нее такое поведение близких людей стало болезненным ударом.

Напомним, Дорофеева после развода поделилась советами по медитации.

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