Его главной миссией визита было рассказать всем об Украине.

Как сообщает Politeka.net, 50-летний телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво стал приглашенным гостем на сьемочную площадку кулинарного проекта "Мастер Шеф" в Польше. На своей странице в Инстаграм он рассказал, как это было.

Эктор Хименес-Браво признался, что его пригласили как судью-гостя нового сезона. Он был приятно удивлен. А когда приступил к сьемкам, то столкнулся с чувством дежавю.

"Знаете это ощущение дежавю? Когда ты вроде в новом городе, но уверен что уже здесь был. С таким ощущением я ступил на площадку МастерШеф в Польше", - признался кулинар.

Он отметил, что его главной миссией визита было рассказать всем об Украине и поблагодарить Польшу и ее невероятных людей за посильную поддержку.

"Польша - это как друг с детства. Не родные по крови, но близкие душой. У нас очень похожие манеры общения, приоритеты ценностей и что самое главное - доброта", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.