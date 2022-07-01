В Сети появились кадры, на которых запечатлены совсем юные Макс Барских, Дантес и Тарабарова.

Напомним, что в далеком 2008-м году, будущие украинские звезды стали участниками телевизионного проекта «Фабрика Зірок-2». Тогда победителями стали Владимир Дантес и Вадим Олейник - первое место отдали сразу двум участникам вопреки правилам проекта.

Тарабарова стала обладательницей «серебра», а третье место отдали Борису Апрелю, который позже изменил не только внешность, но и псевдоним. Сначала он выступал под именем Зианджа, а теперь называет себя Зи Фамелу.

Огромные перемены произошли и в жизни Макса Барских, особенно после полномасштабного вторжения рф в Украину. Артист вступил в ряды ВСУ.

Алиса Тарабарова, которая сейчас больше известна как Светлана Тарабарова, продолжает свою певческую карьеру и воспитывает двоих детей. О появлении маленьких "дантесиков" мечтали и поклонники Владимира Дантеса, но, к их огромному сожалению, брак певца с Надеждой Дорофеевой недавно распался.

«Милые детишки», «Конечно, время сказалось, да и работали над собой настойчиво, достигли много. Но главное - все они остались открытыми искренними и человечными. А Дантес - то в самое сердце», «Повзрослели», «Все классные, но Макс звезда от природы», - пишут пользователи соцсетей, комментируя первые кастинги Дантеса, Макса Барских и Тарабаровой, кадры которых опубликовал Музвар.

Напомним, Барских рассказал, где пропадал в последнее время.

Также сообщалось, что Дантес после разрыва с Дорофеевой спел удивительную песню о любви.

Также Politeka писала, что Осадчая довела до слез историей о погибшей 6-летней девочки из Очакова.