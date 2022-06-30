Известный актер во время войны стал папой дочки, теперь у него трое детишек.

Популярный украинский актер и звезда "Дизель шоу" Александр Бережок во время войны стал отцом в третий раз стал папой. После двух сыновей жена подарила знаменитости долгожданную доченьку. На странице "Дизель шоу" в Instagram опубликовали очаровательное черно-белое фото Саши с крошечной дочкой на руках.

На фотографии счастливый отец Александр держит в руках и прижимает к груди сверток с маленькой дочкой. При этом актер не смог сдержать радостной улыбки. Он смотрит в камеру и как будто хвастается своим сокровищем.

В подписи к публикации коллеги из "Дизель шоу" поздравили Бережко с пополнением в семье и пожелали много всего приятного.

"Трогательные кадры! Александр Бережок впервые показал доченьку! 26 мая наш актер в третий раз стал папой! На фотографиях радостный Саша не может сдержать улыбку, держа в руках кроху. Это такое долгожданное пополнение в нашей семье. Желаем, чтобы малыши росли здоровыми и счастливыми. А папочке – сил и сил в воспитании детишек. И напоминаем, пока Саша занят пеленочными делами, увидеть его можно на экране!", - говорится в подписи к фото.

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